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20:23, 9 августа 2024Силовые структуры

Суд арестовал юношу за покушение на мужчину в московском магазине

В Москве арестовали юношу, ударившего ножом покупателя в магазине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве поместили в СИЗО 19-летнего юношу, который в магазине напал с ножом на покупателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В судебном заседании обвиняемый возражал против ареста. Дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, нападение произошло 7 августа. Молодой человек, находясь в магазине по улице Шарикоподшипниковской, не менее двух раз ударил оппонента в ходе конфликта. В ходе драки потерпевший получил ранение в плечо, ему потребовалась медицинская помощь.

Нападение попало на видео.

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      Екатерина Кашурникова
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