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19:10, 8 августа 2024Силовые структуры

По факту покушения на мужчину в московском магазине возбудили дело

В Москве завели дело на мужчину, ударившего ножом человека в магазине

Кадр: Пресс-служба Росгвардии

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего мужчины, который напал на человека с ножом в московском магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном Следственном комитете (СК) России.

Дело заведено по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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По данным следствия, все произошло 7 августа. Молодой человек, находясь в магазине по улице Шарикоподшипниковской, не менее двух раз ударил оппонента в ходе конфликта. В ходе драки потерпевший получил ранение в плечо, ему потребовалась медицинская помощь.

Инцидент попал на видео.

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      Олеся Мицкевич
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