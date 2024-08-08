По факту покушения на мужчину в московском магазине возбудили дело

В Москве завели дело на мужчину, ударившего ножом человека в магазине

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего мужчины, который напал на человека с ножом в московском магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном Следственном комитете (СК) России.

Дело заведено по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По данным следствия, все произошло 7 августа. Молодой человек, находясь в магазине по улице Шарикоподшипниковской, не менее двух раз ударил оппонента в ходе конфликта. В ходе драки потерпевший получил ранение в плечо, ему потребовалась медицинская помощь.

Инцидент попал на видео.