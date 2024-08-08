Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:51, 8 августа 2024Силовые структуры

Драка с поножовщиной в российском магазине попала на видео

Росгвардия задержала мужчину, ударившего ножом человека в магазине Москвы

Росгвардейцы задержали 19-летнего подозреваемого в нападении с ножом на мужчину в московском магазине. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видна драка двух мужчин, один из них выхватывает нож и бьет им оппонента.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Инцидент произошел в магазине на Шарикоподшипниковской улице. Пострадавший получил ранение в плечо, ему оказана медицинская помощь. Наряд вневедомственной охраны передал задержанного полиции.

Конфликт произошел между охранником и посетителем магазина, после того как мужчину заподозрили в краже продуктов, уточняет «МК».

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Будет жарко». Бойцов ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область отражать атаку ВСУ

      Столкновение роскошной яхты жены Стива Джобса с другой яхтой попало на видео

      73-летняя женщина похудела на 68 килограммов благодаря работе с психологом

      Зеленский провел встречу с представителями Конгресса США

      Драка с поножовщиной в российском магазине попала на видео

      Вертолет Ми-8 упал при посадке в российском регионе

      Минобороны показало кадры поражения украинской «Бабы Яги» в Курской области

      В России представят «морскую плавбатарею»

      Волочкова назвала позорной идею проверки артистов на алкогольное опьянение

      Россияне стали чаще покупать один вид мотоциклов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше