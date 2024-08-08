Драка с поножовщиной в российском магазине попала на видео

Росгвардейцы задержали 19-летнего подозреваемого в нападении с ножом на мужчину в московском магазине. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с камеры видеонаблюдения.
На кадрах видна драка двух мужчин, один из них выхватывает нож и бьет им оппонента.
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
Инцидент произошел в магазине на Шарикоподшипниковской улице. Пострадавший получил ранение в плечо, ему оказана медицинская помощь. Наряд вневедомственной охраны передал задержанного полиции.
Конфликт произошел между охранником и посетителем магазина, после того как мужчину заподозрили в краже продуктов, уточняет «МК».