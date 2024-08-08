Драка с поножовщиной в российском магазине попала на видео

Росгвардия задержала мужчину, ударившего ножом человека в магазине Москвы

Росгвардейцы задержали 19-летнего подозреваемого в нападении с ножом на мужчину в московском магазине. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видна драка двух мужчин, один из них выхватывает нож и бьет им оппонента.

Инцидент произошел в магазине на Шарикоподшипниковской улице. Пострадавший получил ранение в плечо, ему оказана медицинская помощь. Наряд вневедомственной охраны передал задержанного полиции.

Конфликт произошел между охранником и посетителем магазина, после того как мужчину заподозрили в краже продуктов, уточняет «МК».