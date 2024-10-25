После нападения на российский гипермаркет возбудили уголовное дело

В Петербурге следователи возбудили дело после нападения на гипермаркет

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело после нападения на покупателей в гипермаркете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статьям 30, 105 УК РФ.

По предварительным данным, в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов пришел мужчина с ножом и стал нападать на посетителей. В результате с ранениями различной степени тяжести госпитализированы четыре человека.

Подозреваемый задержан на месте преступления. Им оказался 44-летний Юрий А. Сообщалось, что мужчина прописан в доме, который находится недалеко от гипермаркета.

