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13:12, 25 октября 2024Силовые структуры

После нападения на российский гипермаркет возбудили уголовное дело

В Петербурге следователи возбудили дело после нападения на гипермаркет

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело после нападения на покупателей в гипермаркете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статьям 30, 105 УК РФ.

По предварительным данным, в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов пришел мужчина с ножом и стал нападать на посетителей. В результате с ранениями различной степени тяжести госпитализированы четыре человека.

Подозреваемый задержан на месте преступления. Им оказался 44-летний Юрий А. Сообщалось, что мужчина прописан в доме, который находится недалеко от гипермаркета.

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      Варвара Митина
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