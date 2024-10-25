Очевидец резни в российском гипермаркете привел подробности нападения

Очевидец резни в Петербурге: напавший кидал бутылки и схватился за нож

Мужчина, напавший с ножом на посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге, сначала кидал в людей бутылки с шампанским, а уже потом схватился за нож. Эти подробности резни привел очевидец нападения, его слова приводит «Фонтанка» в Telegram.

Как сообщил россиянин, клиенты магазина в панике разбежались от агрессора, бросив покупки.

«Неадекват со входа в магазин начал швыряться бутылками шампанского, схватился за нож. Начал носиться по магазину. Мы все, естественно, от него сныкались куда подальше, свалили, быстро бросив все», — рассказал свидетель.

По предварительной информации, в результате резни в петербургском гипермаркете ранения получили шесть человек. Злоумышленника задержали, им оказался 44-летний Юрий А. При нападении на посетителей гипермаркета он кричал, что ненавидит людей.