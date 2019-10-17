Женщина надела ведро на голову покупателя и прославилась

@dccalvaro / Twitter

В соцсети Twitter стал популярен ролик, на котором женщина разыграла покупательницу в магазине. Видео посмотрели уже более 16 миллионов раз, пост набрал более одного миллиона лайков.

Короткий розыгрыш был заснят в одном из магазинов. Две женщины находились у полок с мусорными ведрами. Автор пранка держала в каждой из рук по одинаковому ведру. Она подошла сзади к покупательнице и надела одно из ведер ей на голову. В этот же момент шутница сделала то же самое с собой.

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В итоге, когда удивленная покупательница попыталась понять, кто это сделал, увидела разыгрывавшую ее женщину с ведром на голове. Автор пранка сделала вид, что кто-то другой поиздевался над ними и успел убежать. Покупатель не высказала каких-либо претензий женщине и продолжила смотреть товары.

Автор публикации под ником dccalvaro не раскрыл подробностей того, где и когда было снято видео. По его словам, ролик был опубликовал в другом приложении, а он его лишь записал с экрана. Некоторые пользователи предположили, что изначально это было видео из TikTok, соцсети для обмена видеороликами под музыку.

В комментариях многие оценили то, как выразительно автор пранка показывала шок от произошедшего, сняв ведро с головы. Однако часть юзеров посчитали, что розыгрыш слишком хорош, чтобы не быть специально подстроенным.

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