Блогерша разыграла измену перед мужем и разгневала фанатов

Блогерша Джулиетт Брамти (Juliette Bramty) разгневала фанатов, которые узнали, что она на протяжении четырех месяцев разыгрывала измену перед мужем Луисом. Результатами пранка она поделилась в Twitter. По мнению поклонников, розыгрыш получился слишком жестоким.

«Так классно разыграла Луиса только что, боже! Он подумал, что я изменила ему, и ждал, чтобы сказать мне все в лицо как только вернулась из Майами», — написала она, окрестив свою шутку «самым лучшим и реалистичным пранком на свете».

Девушка опубликовала пояснительный ролик в YouTube, в котором рассказала, что самостоятельно отправляла себе сообщения якобы от бывшего бойфренда и намеренно оставила телефон на виду, чтобы супруг заметил переписку. Блогерша рассчитывала, что муж сразу устроит разговор, однако этого не произошло. Он стал отвечать ей односложно и предпочел остаться ночевать у матери, но обсуждать увиденное не стал.

На следующий день девушка на четыре месяца отправилась в Майами, за это время муж также не поднимал эту тему. Разговор состоялся по возвращении из путешествия. После нескольких минут спора блогерша призналась Луису, что разыграла его.

Многим пользователям, увидевшим пранк, ролик показался излишне жестоким по отношению к супругу. По мнению chilleramas, любящий человек не станет изводить возлюбленного четыре месяца ради видео.

«Это не смешно, это жестоко. Не могу представить, чтобы я так же навредил любимому человеку», — подчеркнул он. Пользовательница playgirlyas посчитала, что Луису стоит расстаться с супругой после такого поступка. Некоторым показалось, что розыгрыш — попытка оправдать реальную измену.

Брамти вместе с мужем ведет канал The Bramfam на YouTube с 2016 года. На данный момент у пары почти 2,5 миллиона подписчиков. Большинство роликов посвящены отношениям между супругами и детьми, а также красоте и здоровью. Брамти не в первый раз разыгрывает мужа: до этого она также шутила об отношениях на стороне. Луис тоже аналогично разыгрывал супругу.

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