Сын актера притворился мастурбирующим в IKEA и попал под арест

Блогер Макс Ли (Max Lee) был арестован в китайском городе Синьбэй после того, как опубликовал на YouTube видео, в котором ходит по магазину IKEA голым. Об этом пишет New York Post.

Ли предъявили обвинение в непристойном поведении и незаконном проникновении. По данным полиции, блогер принес извинения. Сообщается, что отец Ли, телевизионный актер, не одобрил поступок сына.

Расследование в отношении блогера началось после того, как менеджер IKEA подал на Ли заявление в полицию. Оно касалось ролика, который молодой человек опубликовал на своем YouTube-канале и который в данный момент недоступен.

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В видео под названием «24-часовой челлендж с ночевкой в IKEA» Ли стоял на столах, лежал на диванах, а также сидел за столом, притворяясь, что мастурбирует перед компьютером. Кроме того, Ли использовал по назначению унитаз, представленный на выставке мебели, и голым изображал, что принимает душ.

Ли активировал тревогу, после чего охранники осмотрели магазин, но им не удалось найти блогера. Сотрудники нашли Ли утром 29 октября. Он заявил, что пришел в IKEA в качестве покупателя, однако работники ответили, что магазин еще не открылся, и вывели его на улицу.

Челлендж, в котором участвовал Ли, популярен среди блогеров. Он подразумевает нахождение в течение суток в закрытом помещении, при этом снимающие подобные видео люди стараются остаться незамеченными для охранников.

Ранее YouTube-блогер Чарли Росс (Charlie Ross) был арестован за то, что под видом полицейского пытался оштрафовать женщину с детьми за неправильную парковку в американском штате Флорида. Росс уже не раз оказывался под арестом из-за своих опасных пранков.

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