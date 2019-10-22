Блогер-веган угрожал девушке убийством и в очередной раз попал за решетку

Блогер-веган Кайл О'Салливан (Kyle O’Sullivan) был приговорен к 16 месяцам тюрьмы после того, как он нарушил запрет на любой контакт с бывшей девушкой. Об этом пишет Metro.

О'Салливан попал за решетку во второй раз. Еще в феврале 2019 года он впервые отбыл заключение в тюрьме за нарушение запрета на контакт с Кэндалл. Он начал снова преследовать девушку через пару недель после того, как был выпущен на свободу.

29-летнему жителю Великобритании запретили приближаться к Кэтрин Кэндалл из-за множества случаев агрессии с его стороны в отношении девушки после их расставания. Однако блогер снова начал напоминать о себе: звонил ей по 50 раз в день, подкарауливал девушку на парковке и называл «чертовой змеей», обвинял в том, что она разрушила его жизнь.

По данным издания, однажды О'Салливан уговорил девушку сесть к нему в машину под предлогом разговора, но в итоге уехал с места и пригрозил устроить ДТП, чтобы они умерли вместе. Мужчина в итоге отпустил девушку, но позже в сообщениях все также угрожал убийством.

Мужчина сознался в нарушениях. По словам адвоката, блогер понимает, что поступил неправильно. Защитник также напомнил о том, что О'Салливан хорошо себя вел во время заключения. Судья после объявления приговора сказал блогеру, что если он не изменит своего поведения, то «будет появляться в суде снова и снова».

Ранее Митчелл Бриндли опубликовал в сети интимные снимки своей бывшей девушки. 24-летний австралиец таким образом совершил порноместь, но в итоге избежал тюрьмы.

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