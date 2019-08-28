Люди рассказали о самых безумных выходках психически больных родственников

Пользователи Reddit рассказали о своем опыте жизни с психически нездоровыми людьми, которые были сосредоточены только на себе. Тред с их историями набрал 15 тысяч лайков.

По словам Forexternaluseonly, в детстве ему приходилось запираться в своей комнате на замок, чтобы защититься от брата, который угрожал ему убийством. «Он говорил, что сожжет весь наш дом, расстреляет всю семью, заберет все драгоценности и уедет», — вспоминал юзер. Позднее брат съехал от родственников, не причинив им вреда.

Sayqueen однажды нашла у брата дневник, в котором был детальный план, как ее убить. Она утверждает, что родители знали об этом и никак не попытались обеспечить ее безопасность.

Wretchko описал, как старший брат однажды положил его в чемодан и закрыл там, а потом хотел посмотреть, что будет, если бросить чемодан с мальчиком в ванную. Мама успела его остановить, прежде чем он исполнил свой план. TypicalHawk пожаловался на сестру, которая плеснула ему в лицо горячий чай, потому что он отказался показать ей что-то на компьютере.

Родственница NeonLily123 скормила ее хомяка кошке, потому что пользовательница не разрешила ей дать животному имя. Кроме того, она вылила отбеливатель на одежду NeonLily123, потому что та использовала стиральную машину, которая в тот момент была нужна ей.

Двоюродный брат Nehpeta утверждал, что в изнасиловании женщины нет ничего плохого, если она не сопротивляется и не кричит. Также он часто душил девушку.

Ранее пользователи сети перечислили самые важные, на их взгляд, советы по улучшению жизни. Они почерпнули эти знания в своей профессиональной деятельности.

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