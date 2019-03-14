Российский блогер прыгнул с моста ради лайков

Instagram / sergei_palavinkin

Житель Тюмени Сергей Палавинкин спрыгнул с высокого моста в сугроб ради видео в Instagram. На него обратило внимание местное издание 72.RU.

Инцидент произошел на мосту Влюбленных. На кадрах видно, как блогер прыгает с внушительной высоты и приземляется в большую снежную насыпь. За происходящим наблюдали спутники Палавинкина, съемка велась с двух ракурсов.

Издание отмечает, что участник «эксперимента» не пострадал, но друзьям пришлось выкапывать его лопатами, поскольку тюменец провалился в снег слишком глубоко. «Просто гуляли. Увидели сугроб и прыгнули», — объяснил произошедшее Палавинкин.

В августе 2018 года блогер снял ролик, где он танцует у горящего автомобиля в рамках челленджа #InMyFeelings. В результате машина полностью сгорела, на место прибыли сотрудники МЧС, а герой ролика вместе с друзьями был доставлен в полицию. Позднее о выходке россиянина написали британские таблоиды.

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