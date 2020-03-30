Секс-шоп пожертвовал госпиталю одежду для медиков

Британский специализированный секс-шоп для любителей медицинского фетишизма пожертвовал госпиталю все имеющиеся у него в наличии комплекты одноразовой одежды санитаров. Об этом онлайн-магазин MedFetUK сообщил 27 марта в своем Twitter-аккаунте.

Представители Британской системы здравоохранения NHS получили одежду бесплатно после того, как связались с секс-шопом в надежде раздобыть комплекты защитной одежды для медработников, борющихся с пандемией коронавируса.

Магазин для фетишистов не уточнил, в какой именно госпиталь отправили спецодежду. Известно только, что медицинское учреждение находится на юге Англии.

MedFetUK также выразил свое недовольство работой местных властей по предоставлению медицинским работникам всего необходимого для борьбы с коронавирусом.

29 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации из-за распространения коронавируса. Глава правительства заявил, что в настоящий момент главной целью для британцев является сдерживание распространения инфекции и максимальное сокращение числа людей, которые единовременно нуждаются в медицинской помощи, иначе национальная система здравоохранения не справится с эпидемией.

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