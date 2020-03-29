Британцев предупредили об ухудшении ситуации из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в письме главы правительства.
«Все будет только хуже перед тем, как улучшиться», — сказано в тексте сообщения. Он отметил, что чем строже соблюдать правила, тем меньше человек потеряет страна и тем скорее вернется привычная жизнь.
Премьер-министр заявил, что сейчас главной целью для британцев является сдерживание распространения болезни и максимальное сокращение числа людей, которые одномоментно нуждаются в медицинской помощи. Иначе национальная система здравоохранения не справится с эпидемией.
«Вы не должны встречаться с друзьями или родственниками. Покидайте дома только для покупки еды, медицинской помощи», — напомнил Джонсон.
В Великобритании заразились несколько представителей высшего руководства: сам Борис Джонсон, глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок и другие. Положительный результат также показал тест сына британской королевы Елизаветы II принца Чарльза.
По данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании насчитывается 17,3 тысячи зараженных коронавирусом. Умер 1021 пациент, еще 151 — выздоровел.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения