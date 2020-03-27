Министр здравоохранения Британии заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
«Мой тест показал положительный результат. К счастью, у меня слабо выражены симптомы, я работаю из дома в самоизоляции», — написал министр. Он приложил видео, в котором призвал своих подписчиков по возможности оставаться дома и выполнять рекомендации медиков.
Ранее 27 марта стало известно, что коронавирус подхватил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он также сообщил о легких симптомах и работе из дома.
По последним данным, в мире выявлено свыше 542 тысячи инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 124 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения