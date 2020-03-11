Англия пошла на крайние меры из-за коронавируса

Банк Англии в ходе экстренного заседания понизил базовую ставку с 0,75 процента до 0,25 процента. На крайние меры пришлось пойти из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.

Непосредственным поводом для таких изменений стало резкое падение цен на рисковые активы и сырьевые товары, а также рекордный минимум доходности государственных облигаций.

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В совокупности это привело к экстремальному уровню неопределенности на финансовом рынке и заметно ухудшило перспективы национальной экономики. Наиболее критична ситуация для малых предприятий. В регуляторе признали, что эпидемия коронавируса стала экономическим шоком, который может приобрести и более значительные масштабы.

Среди других мер, анонсированных Банком Англии — новая программа финансирования банков, чтобы те смогли кредитовать малый и средний бизнес по выгодным для него условиям. Речь идет о кредитах на срок до четырех лет по ставкам на уровне базовой, то есть установленные 0,25 процента.

Банк Англии неохотно изменяет ставку. В ноябре 2017 года он впервые за десять лет поднял ее с 0,25 до 0,5 процента. А в начале августа ставка выросла до 0,75 процента, после чего не менялась.

Неожиданное решение подстегнуло европейские биржи. Основные индексы — британский индекс FTSE 100, CAC 40 и немецкий индекс DAX растут в пределах 1-2 процентов.

Ранее на аналогичные меры пошла Федеральная резервная система (ФРС) США. Впервые со времени кризиса 2008 года регулятор 3 марта опустил ставку сразу на 0,5 процентных пункта — до 1-1,25 процента.

Банк России на фоне падения нефтяных котировок и, как следствие, снижение курса рубля начал продавать валюту для уменьшения волатильности. В регуляторе не исключили и применения других мер. Ранее при обвале национальной валюты Центробанк повышал ключевую ставку, однако пока в этом не видят необходимости.

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