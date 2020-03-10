России предсказали сохранение дешевых кредитов

России предсказали сохранение нынешней денежно-кредитной политики Центробанка, которое должно повлечь за собой дешевые кредиты для бизнеса и населения. Такое мнение в своем прогнозе (имеется в распоряжении «Ленты.ру») высказала аналитик Альфа-банка Наталия Орлова.

«Мы не видим причин для резкого ужесточения монетарной политики, сохранение неизменной ставки на ближайших заседаниях выглядит адекватным ответом», — отметила Орлова.

По ее словам, ЦБ, вероятно, будет принимать другие меры для поддержки курса рубля и борьбы с инфляцией. В первую очередь это валютные интервенции, в рамках которых золотовалютные резервы регулятора будут продаваться на открытом рынке. Также ЦБ приостановит закупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, поскольку нынешние мировые цены на нефть ниже уровня отсечения в 42 доллара за баррель.

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В свою очередь, Минфин, по словам Орловой, будет продавать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для сохранения профицита бюджета. Такая мера дополнительно окажет поддержку курсу рубля, поскольку создаст на него спрос.

Изменение денежно-кредитной политики ЦБ возможно, отмечает аналитик, но только в отдаленной перспективе — когда станет ясно, что нынешний уровень цен на нефть является новым равновесным значением, а не временным шоком.

В результате отказа России от продления соглашения ОПЕК+ цены на нефть резко упали. Майский фьючерс на баррель нефти марки Brent на лондонской бирже ICE на момент публикации стоил 37,4 доллара.

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