Собянин пообещал выпускать в Москве 10 миллионов доз «Спутника V» в месяц

Завод компании «Р-Фарм» в Москве при выходе на полную мощность будет выпускать около 10 миллионов доз вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V», пообещал мэр Сергей Собянин. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 11 декабря.

«Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску отечественной вакцины против COVID-19», — сказал Собянин, подчеркнув, что производственный корпус завода обеспечили энергетическими мощностями и другими коммуникациями в кратчайшие сроки.

Градоначальник добавил, что надеется на запуск завода в ближайшие несколько недель.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». На данный момент прививку можно сделать в специальных пунктах вакцинации в Москве, которые открылись 5 декабря, говорится в сообщении. Всего в столице 70 таких пунктов, к началу 2021 года планируется открыть еще 100.