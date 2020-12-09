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Врач объяснил опасность алкоголя при вакцинации от коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Врач-нарколог Алексей Казанцев объяснил опасность алкоголя в период вакцинации от коронавируса, заявив в беседе с «Вечерней Москвой», что спиртное может резко снизить эффективность прививки.

По его словам, употребление спиртного при вакцинации повышает риск возникновения аллергической реакции на прививку. «Это может закончиться анафилактическим шоком и смертельным исходом», — отметил специалист.

Специалист также допустил проявление «извращенной реакции», которая может привести к ухудшению состояния вакцинируемого.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала срок воздержания от спиртных напитков перед прививкой от COVID–19. По ее словам, минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Также не рекомендуется курить до и после введения препарата, так как это сильно раздражает легкие. Попова призвала россиян снизить напряжение на организм перед иммунизацией, воздержавшись от алкоголя и сигарет.

В России за последние сутки коронавирус выявили еще у 26 097 человек. Всего за время эпидемии заразились 2 515 009 жителей. Общее число выздоровевших пациентов достигло 1 981 526, всего умерли 44 159 человек.

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