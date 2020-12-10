Россия
 
Последние новости
США ввели санкции против Кадырова и его окружения
«Спартак» нашел виновного в травмах Кокорина и избавился от него
В российской Bershka впервые появились юбки для мужчин
Невесту стали преследовать призраки из-за платья из заброшенного города
Голикова назвала срок отказа от алкоголя до и после вакцинации от COVID-19
Алиев захотел тесного сотрудничества Азербайджана и Турции с Арменией
Голикова сравнила смертность в России с показателями прошлого года
Иностранный пилот пустился в пляс под российскую попсу и попал на видео
Журналистку застрелили по пути на работу
На соседней звезде зафиксировали смертоносный взрыв
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин рассказал о графике работы метро Москвы в новогоднюю ночь

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Москве не будут ограничивать работу метро и МЦК в новогоднюю ночь. О графике работы метрополитена рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По словам мэра, власти приняли такое решение, чтобы не создавалось скопление пассажиров и горожане передвигались по городу «плавнее».

Мэрия также хочет, чтобы передвижение по столице в весь период новогодних каникул было разреженным, подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но город и его система здравоохранения справляются, несмотря на напряжение. По его словам, показатель госпитализаций сохраняет стабильность в течение недели, но на «тяжелом» уровне.

5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса российским препаратом Спутник V, бесплатную прививку можно сделать в 70 медучреждениях столицы. Первыми ее получат врачи, учителя, сотрудники городских служб — категории расширят, когда поступят новые партии вакцины.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин обозначил масштаб вакцинации москвичей от COVID-19