Собянин рассказал о графике работы метро Москвы в новогоднюю ночь

В Москве не будут ограничивать работу метро и МЦК в новогоднюю ночь. О графике работы метрополитена рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По словам мэра, власти приняли такое решение, чтобы не создавалось скопление пассажиров и горожане передвигались по городу «плавнее».

Мэрия также хочет, чтобы передвижение по столице в весь период новогодних каникул было разреженным, подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но город и его система здравоохранения справляются, несмотря на напряжение. По его словам, показатель госпитализаций сохраняет стабильность в течение недели, но на «тяжелом» уровне.

5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса российским препаратом Спутник V, бесплатную прививку можно сделать в 70 медучреждениях столицы. Первыми ее получат врачи, учителя, сотрудники городских служб — категории расширят, когда поступят новые партии вакцины.