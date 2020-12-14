Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений из-за коронавируса

Власти Москвы смогут начать постепенное снятие ограничений из-за коронавируса в столице после того, как число заболевших и госпитализированных начнет снижаться. Такое условие назвал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает РИА Новости.

Он добавил, что вакцинация позволит ускорить процесс.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что карантинные меры в городе ужесточат, если медицинская система перестанет справляться, однако на данный момент ее запас прочности достаточно большой. До этого он оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как сложную, но подчеркнул, что система здравоохранения справляется.

5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V», бесплатную прививку можно сделать в 70 медучреждениях столицы. Первыми прививку получили врачи, учителя, сотрудники городских служб.

11 декабря Собянин объявил о начале вакцинации новых групп риска — работников МФЦ, сфер культуры, торговли и услуг.

В Москве с начала пандемии выявлено 698 084 случаев коронавируса, 534 552 выздоровления и 9 945 летальных исходов.