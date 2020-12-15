Глава Росстата оценил уровень смертности от коронавируса в стране

Такой подробной статистики смертности от коронавируса как в России нет ни в одной стране мира. При этом в России создавали эту систему с нуля, так как мирового опыта в этой сфере не было. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Росстата Павел Малков.

«Нигде в мире мы больше так и не видели настолько подробной статистики по этой теме до сих пор. И тут понятно не было каких-либо международных стандартов, международного опыта других стран, на который можно было опереться», — дал оценку Малков.

Глава Росстата добавил, что вместе с коллегами из других ведомств решал, как правильнее отображать данные. При этом он отметил, что Росстат ни разу не срывал сроки публикации, а только наращивал темпы, делая данные в новых резервах, а графики — более понятными.

Так, при подсчете статистики смертности в России все летальные случаи делят на три группы: случаи, при которых COVID-19 стал основной причиной смерти; случаи, в которых инфекция предположительно стала причиной смерти; случаи, в которых коронавирус повлиял на осложнение имеющихся заболеваний, приведших к гибели, и случаи, при которых инфекция не повлияла на ту болезнь, которая стала причиной летального исхода.