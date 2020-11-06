Росстат рассказал о летальности от COVID-19 в сентябре

Росстат рассказал о летальности от COVID-19 в России в сентябре. Данные об этом опубликованы на сайте ведомства.

По данным Росстата, COVID-19 стал основной причиной смерти у 4329 человек. Вирус предполагается основной причиной смерти, но это еще не подтверждено в 870 случаях.

Вирус стал сопутствующим заболеванием или повлиял на осложнения и болезни, ускорившие смерть, в 1401 случае. Он был сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на наступление смерти в 3198 случаях. В Росстате добавили, что число смертей выросло по сравнению с августовскими показателями.

7 сентября глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России нашли больницы, скрывавшие смертность пациентов от COVID-19, либо преподносили в ее качестве показатели «практически в ноль», перенося причины на другие заболевания. Глава Минздрава Михаил Мурашко ответил, что Росздравнадзор не учитывает данные по всей России, а проверил лишь отдельные медучреждения.

Ранее в Росстате сообщили, что население России сокращается из-за естественной убыли населения, в том числе уменьшения числа женщин репродуктивного возраста. Там добавили, что для улучшения ситуации реализуется нацпроект «Демография», но естественная убыль будет наблюдаться до 2030 года.