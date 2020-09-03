В Росстате объяснили рекордное сокращение населения России из-за пандемии

Рекордное сокращение числа жителей России из-за пандемии в Росстате объяснили естественной убылью населения, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В службе указали, что в стране существуют демографические проблемы, в частности, граждане стареют, а женщин репродуктивного возраста становится меньше. Сейчас власти пытаются минимизировать последствия этих процессов через реализацию национального проекта «Демография», в котором предусмотрены меры по «активному долголетию» и поддержке семей с детьми.

Согласно официальному прогнозу Росстата, основанному на данных от начала 2019 года, до 2030 года в России будет наблюдаться естественная убыль населения. При высоком варианте потери будут замещаться за счет миграции.

Ранее сообщалось, что, по предварительным оценкам, из-за эпидемии коронавируса в 2020 году численность населения России снизится на 158 тысяч человек. Это рекорд за последние 14 лет. Директор института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Вишневский отмечал, что это связано с тем, что рождаемость в стране ниже смертности, а мигранты не могли перемещаться в период пандемии.