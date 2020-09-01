Демограф объяснил сокращение населения в России из-за пандемии

Население в России сокращается не только из-за пандемии коронавируса — это происходит еще и из-за того, что рождаемость в стране ниже смертности. Об этом заявил директор института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Вишневский, передает НСН.

Вишневский объяснил, что такая ситуация в стране длится несколько лет, поэтому не происходит увеличения населения за счет естественного прироста. По его словам, прирост населения может обеспечить только миграция, но она должна быть высокой.

Демограф добавил, что из-за эпидемиологической ситуации мигрантов будет не много, так как они не могут или выехать из своей страны, или находятся на границе. По его словам, мигранты сами должны хотеть приехать в Россию, страна должна быть привлекательна для них.

При этом Вишневский не согласился с подсчетами правительства, согласно которым население сократится на 158 тысяч человек, но указал, что тенденция к убыли населения «имеет место быть».

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса численность населения России к концу 2020 года рекордно сократится за последние 14 лет — на 158 тысяч человек. Такие данные приводятся в проекте плана правительства по достижению национальных целей развития страны. Согласно документу, из-за коронавируса сокращение будет в пять раз сильнее, чем годом ранее, а выйти на положительные значения Россия сможет только через два года.