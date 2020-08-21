ООН насчитала в 2020 году на два миллиона россиян больше

Население России в 2020 году увеличилось на два миллиона по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2019 году ООН насчитала всего 143,9 миллиона жителей России, в то время как Росстат говорил о 146,8 миллиона человек. В 2020 году международная организация кардинально изменила свою оценку. По обновленной статистике ООН, в России проживает 145,9 миллиона человек, что гораздо ближе к оценке Росстата на 2020 год — 146,6 миллиона человек.

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова считает, что подобное резкое изменение можно объяснить только тем, что ООН в 2020 году включила в свои подсчеты и жителей Крыма. Она объяснила, что население Крыма как раз составляет около двух миллионов человек.

Ранее глава Росстата Павел Малков сообщил, что Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года. При этом он отметил, что переписчики начнут работать в трудноступных регионах уже в октябре 2020 года. Он подчеркнул, что к апрелю также получится «спокойно рассказать» россиянам о том, как будет проходить перепись.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.