Назван самый малочисленный народ в России

Самым малочисленным народом в России считаются чамалалы. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным медиаофиса Всероссийской переписи населения, на 2010 год их численность составляла всего 24 человека. Чамалалы проживают в Дагестане и Чечне и относятся к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Отмечается, что еще в 1967 году было зарегистрировано более четырех тысяч представителей этого этноса.

Всего в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Они проживают на территориях расселения своих предков, сохраняют традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы, и насчитывают менее 50 тысяч человек. Более 65 процентов представителей этих народов проживают в сельской местности.

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. В мире проживает около 370 миллионов представителей таких этносов.

Ранее поступили сообщения о том, что Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года вместо октября 2020 года. Глава Росстата Павел Малков уточнил, что правительство России подписало соответствующее постановление. По его словам, апрель — «вполне комфортный срок», к которому удастся хорошо и качественно подготовиться.