Общины коренных малочисленных народов Севера получат господдержку

Общины коренных малочисленных народов Севера, проживающие на Камчатке, получат от местных властей пять миллионов рублей на укрепление традиционного образа жизни и развитие сообщества, сообщается на сайте регионального правительства.

Субсидии предоставлены 11 муниципальным районам и городским округам. Эти деньги можно тратить на осуществление традиционной деятельности: разведение оленей, охоту, отлов и отстрел диких животных, рыболовство, сбор и заготовку пищевых лесных ресурсов, производство изделий народного промысла. Разрешено приобретение оборудования, инвентаря и орудий, одежды, средств передвижения и прочего.

В Камчатском крае проживает более 14 тысяч представителей коренных народов Севера. В 2019 году господдержка составила почти 104 миллиона рублей. 86 миллионов рублей выделено из краевого бюджета, еще 15,5 миллионов — из федерального.

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