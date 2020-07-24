В Красноярске появился Институт Севера и Арктики

В Красноярске на базе Сибирского федерального университета (СФУ) появился Институт Севера и Арктики, где студенты смогут получить обучиться востребованным в Заполярье специальностям, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова.

Вуз создан по поручению губернатора региона. «Сейчас идет формирование его структуры», — сказал Цыкалов.

По его словам, в состав института войдут Международная северная школа и международная бизнес-школа «Арктика». В задачи первой войдет образование молодежи Севере, в первую очередь среди представителей коренных малочисленный народов, и их подготовка к поступлению в вуз. Второе учреждение займется переподготовкой и повышением квалификации северян, уже имеющих высшее образование.

«Институт будет работать как проектный офис в Красноярске, и будет заниматься распределением грантов, стипендий, сбором проектов», — рассказали агентству в пресс-службе СФУ.

Открытие вуза было запланировано на сентябрь. Кафедры Института Севера и Арктики позднее появятся в Туре, Игарке, Туруханске, Дудинке и Норильске.