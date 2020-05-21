Нацпарк «Русская Арктика» запустил видеопроект для знакомства с регионом

Национальный парк «Русская Арктика» запустил YouTube-проект для знакомства с регионом — «Арктический ликбез». Об этом рассказал директор парка Александр Кирилов, передает ТАСС.

Главная цель проекта — просто и понятно рассказать людям об Арктике, пояснил Кирилов. Он уточнил, что в проекте будут участвовать как сотрудники парка, так и приглашенные эксперты.

Директор парка также рассказал, что у проекта есть три основных направления: сохранение природного наследия, сохранение исторического наследия и научные исследования. По его словам, авторы уже сделали более 10 программ. Они посвящены людям, работающим в Арктике, современным полярникам. В ближайшее время планируется представить цикл бесед с историком Андреем Репневским.

В марте 2020 года стало известно, что с 1 сентября в Красноярске начнет Институт Севера и Арктики на базе Сибирского федерального университета (СФУ). В университете уже проводят научные исследования в арктической зоне и готовят специалистов для работы по направлениям, востребованным для северных территорий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!