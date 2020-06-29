Названы новые сроки всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года вместо октября 2020 года. Новые сроки назвал глава Росстата Павел Малков, передает ТАСС.

Малков уточнил, что правительство России подписало соответствующее постановление. По его словам, апрель — «вполне комфортный срок», к которому удастся хорошо и качественно подготовиться.

Глава Росстата добавил, что к апрелю также получится «спокойно рассказать» россиянам о том, как будет проходить перепись.

С 1 по 31 октября в России планировалось провести первую в истории цифровую перепись населения. Предполагалось, что цифровизация позволит ускорить обработку данных и подведение итогов переписи. В феврале стало известно, что поставщики планшетов для переписи еще не получили нужный объем комплектующих для сборки устройств, так как китайские власти вводили карантин в провинции Хубэй из-за коронавируса. В апреле Малков предложил перенести всероссийскую перепись населения на 2021 год из-за ситуации с пандемией коронавируса.

На 29 июня в России выявили 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 9166 человек, выздоровели 403 430 человек.

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