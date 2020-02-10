Россиянам разрешат выбрать национальность при переписи населения

Россияне смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится осенью 2020 года. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, передает «Парламентская газета».

По словам Гильмутдинова, как человек «себя назовет, так и должно записываться в анкетах». Он пояснил, что это объясняется 26-й статьей Конституции России, которая запрещает принуждать граждан определять свою национальность.

Кроме россиян, опросят и иностранных граждан, которые живут в России на постоянной или временной основе. Содержание переписных листов переведут на десять языков, в том числе на английский, китайский и татарский — так граждане смогут ответить на вопросы на том языке, который им «комфортнее».

5 февраля стало известно, что россияне смогут пройти перепись через портал госуслуг и в крупных многофункциональных центрах. Кроме того, по домам будут ходить переписчики. В интервью «Парламентской газете» Гильмутдинов уточнил, что информация граждан будет защищена, в том числе «с помощью специальных кодов».

Впервые всеобщая перепись состоялась в России в 1897 году. Всего в истории страны было 12 переписей. Согласно данным 2010 года, в РФ проживают 142 миллиона 905 тысяч человек.

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