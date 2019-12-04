Десятки тысяч волонтеров помогут провести перепись населения в 2020 году

В проведении переписи населения в 2020 году примут участие около 20 тысяч добровольцев. Соответствующий пункт прописан в соглашении Росмолодежи и Росстата, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

«Волонтеры примут участие в информационно-разъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, а также непосредственно в сборе данных — в качестве переписчиков», — говорится в сообщении. Отбор и обучение будет проводить Росстат совместно с региональными центрами по развитию добровольчества.

В Росмолодежи отметили, что такое количество волонтеров позволяет назвать проект «Волонтеры переписи» самым масштабным проектом 2020 года. Руководитель ведомства Александр Бугаев отметил, что за последние годы его команде удалось создать развитую инфраструктуру добровольчества, ресурсные центры и межведомственные советы.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Граждане смогут принять в ней участие в том числе самостоятельно через портал госуслуг.

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