На подсчет россиян попросили десятки миллиардов рублей

На перепись населения в России, которая запланирована на 2020 год, потребуется порядка 33 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков, передает ТАСС. По его словам, 6,7 миллиарда понадобится израсходовать на планшеты, при помощи которых будет производиться подсчет.

«Из этой сметы примерно половина — фонд оплаты труда, то есть социальная поддержка. Примерно четверть этой суммы — цифровые технологии: и планшеты, и большие данные», — уточнил Малков. Он предположил, что перепись в последний раз будет проводиться в привычном формате «переписать лично каждого». «Мы эту перепись называем одновременно и первой цифровой переписью, и одновременно — последней бумажной переписью в России», — уточнил он.

Всероссийская перепись населения запланирована на октябрь 2020-го, первые итоги могут подвести к концу года. В ходе переписи граждан не будут спрашивать об уровне их доходов, для статистики понадобятся только источники доходов. «Нас интересует только одно: какие источники денежных доходов — зарплата, или дивиденды по вкладам, или пенсия», — уточнил советник главы Росстата Павел Смелов. Он добавил, что цель вопросов — выяснить, какие бытовые условия есть у граждан.

Предыдущая всероссийская перепись населения состоялась в октябре 2010 года. В ней приняли участие более 141 миллиона человек, около 1,2 миллиона россиян отказались отвечать на вопросы, еще 2,6 миллиона избегали контактов с переписчиками. 3,5 миллиона человек отказались сообщить уровень образования, 4 миллиона — утаили источники средств к существованию.

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