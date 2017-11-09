Определены сроки проведения Всероссийской переписи

Правительство России определило провести очередную Всероссийскую перепись населения с 1 по 31 октября 2020 года. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабинета министров.

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В документе сказано, что всеобщей переписи будет предшествовать пробная. Она пройдет с 1 по 31 октября 2018 года с целью отработки организационных вопросов и охватит около 550 тысяч человек.

В ходе переписи планируется собрать официальную информацию о численности и составе населения России в целом, по субъектам РФ, по муниципальным образованиям, в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем.

Предыдущая всероссийская перепись населения состоялась в октябре 2010 года. В ней приняли участие более 141 миллиона человек, около 1,2 миллиона россиян отказались отвечать на вопросы, еще 2,6 миллиона избегали контактов с переписчиками. 3,5 миллиона человек отказались сообщить уровень образования, 4 миллиона — утаили источники средств к существованию.

В марте Совет Федерации поддержал идею переписи с использованием интернета.