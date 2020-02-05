В России проведут первую цифровую перепись населения

Первая в истории России цифровая перепись населения пройдет с 1 по 31 октября, сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 5 февраля.

«Цифровизация переписи позволит нам ускорить обработку данных и подведение итогов», — сказал он.

По его словам, перепись можно будет пройти через портал Госуслуг и в крупных многофункциональных центрах, а также по домам будут ходить переписчики. Первые результаты станут известны в декабре текущего года, данные по всем субъектам подсчитают к середине 2021 года.

Ранее сообщалось, что на перепись населения потребуется порядка 33 миллиардов рублей, из которых 6,7 миллиарда понадобится для закупки планшетов.

Впервые всеобщая перепись состоялась в России в 1897 году. Всего в истории страны было 12 переписей. Согласно данным 2010 года, в РФ проживают 142 миллиона 905 тысяч человек.

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