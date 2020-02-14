Китайский коронавирус поставил под угрозу российскую перепись населения

Поставщики планшетов для стартующей 1 октября всероссийской переписи населения еще не получили нужный объем комплектующих для сборки планшетов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Причиной задержки стал карантин, введенный китайскими властями в провинции Хубэй из-за коронавируса.

Гаджеты должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной, однако подрядчики «Ростелекома» пока не могут полностью выполнить свои обязательства, а имеющихся в наличии комплектующих не хватает. В худшем случае, утверждают собеседники издания, перепись с использованием планшетов может ограничиться только Центральной Россией. При этом речи о переносе переписи не идет, поскольку опросы россиян будут дублироваться на бумаге.

Первая в истории России цифровая перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Смелов ранее рассказал, что цифровизация позволит ускорить обработку данных и подведение итогов переписи.

Сообщить свои данные можно будет пройти через портал госуслуг и в крупных многофункциональных центрах, а также по домам будут ходить переписчики. Первые результаты станут известны в декабре текущего года, данные по всем субъектам подсчитают к середине 2021 года.

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