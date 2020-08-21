В Крыму оценили косвенное признание ООН жителей полуострова россиянами

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков оценил косвенное признание ООН жителей полуострова россиянами. Его слова передает РИА Новости.

По мнению политика, признание Крыма частью России неизбежно. «Этому не может воспрепятствовать никто. Статистика ООН логична и закономерна», — заявил он.

Ранее стало известно, что население России в 2020 году увеличилось на два миллиона по сравнению с прошлым годом. Подобное резкое изменение можно объяснить тем, что в этом году ООН включила в свои подсчеты и жителей Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.