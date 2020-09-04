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Росстат сообщил о снижении числа связанных с коронавирусом смертей в России

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За июль в России снизилось число смертей, связанных с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Росстата, который провел сравнение с июньскими показателями.

В июле коронавирус стал основной причиной смерти 4863 человек, тогда как в июне этот показатель составлял 5448.

В 1191 случае коронавирус стал сопутствующим заболеванием, повлияв на развитие других болезней или появление осложнений, ускоривших смерть — в июне таких пациентов было 1399. У 2 966 человек вирус был сопутствующим заболеванием, но не стал основной причиной смерти и не вызывал осложнений — в июне таких случаев было 3481.

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