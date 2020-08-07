Опубликованы данные по умершим с коронавирусом в России в июне

В июне коронавирус стал основной причиной смерти для 5448 жителей России, предполагается основной — для еще 1589 человек, сообщает Росстат.

Согласно опубликованным данным, COVID-19 также ускорил наступление смерти у 1399 пациентов, повлияв на развитие болезней и появление осложнений. В 3481 случае вирус не был основной причиной гибели и не повлиял на развитие смертельных осложнений.

По данным оперативного штаба, который публикует ежедневную статистику, от коронавируса в июне скончалось около 4700 человек.

В Росстате отметили, что в годовом выражении смертность в стране в июне выросла на 18,6 процента и составила 162,8 тысяч граждан.

Ранее в петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера выяснили, что во многих российских регионах чаще всего иммунитет к новому вирусу встречался среди дошкольников, учеником младших классов и пожилых людей старше 70 лет. В последнем случае это было обусловлено общением пенсионеров со внуками.