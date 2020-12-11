Росстат заявил о рекордном числе жертв коронавируса в октябре

Общее число умерших россиян с коронавирусной инфекцией в октябре составило 22 571, что стало рекордным показателем с начала пандемии, заявили в Росстате. Такие данные опубликованы на сайте ведомства.

В октябре коронавирус нового типа стал главной причиной смерти 11 630 человек. Еще в 2 266 случаях COVID-19 лишь предполагается как основная причина смерти, однако для подтверждения этого требуется проведение дополнительных медицинских исследований. У 1 711 человек коронавирус не стал основной причиной смерти, однако из-за него они стали жертвами смертельных осложнений иного заболевания. Еще у 6 964 человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но не стал главной причиной смерти и никак не повлиял на развитие смертельных осложнений.

Статистическое ведомство продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя названные четыре группы смертей россиян с диагностированным COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за 10 месяцев 2020 года смертность в России на 9,7 процента превысила показатели аналогичного периода прошлого года. По ее словам, 78 247 человек с коронавирусом умерли за последние полгода — с апреля по октябрь. Основной причиной смерти у 37 566 пациентов стал COVID-19. Власти ожидают роста смертности из-за коронавируса по итогам ноября и в декабре, отметила вице-премьер.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России за прошедшие сутки возросло на 27 927. Общее количество инфицированных достигло 2 569 126. За последние сутки в стране умерли 562 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в России скончались 45 280 инфицированных.

В мире число умерших от коронавируса достигло 1,54 миллиона человек, выздоровели более 44,1 миллиона инфицированных.