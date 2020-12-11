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Вирусолог назвал способы победить коронавирус

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Чтобы победить коронавирус, необходимо понять природу устойчивости к инфекции, заявил вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с радио Sputnik.

По его словам, многие люди демонстрируют устойчивость к возбудителю COVID-19, однако понимания причин этого явления в настоящее время нет. Он отметил, что необходимо провести мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться в этом. Чепурнов добавил, что причины могут быть генетические либо иммунологические.

Ученый добавил, что еще один способ победить инфекцию заключается в создании новых препаратов, которые будут работать конкретно против коронавируса, считает ученый. Чепурнов подчеркнул, что ряд лекарств, которые сейчас выпускаются, «не стопроцентные», а также «достаточно тяжелые в применении, то есть обладают изрядной токсичностью».

Ранее Чепурнов заявил, что антитела не гарантируют полную защиту от COVID-19. «Нужно иметь в виду, что антитела — это лишь маркер того, что идет процесс [действия вакцины]. Наиболее мощным звеном иммунного ответа является клеточный ответ. Поэтому реальным показателем эффективности вакцины будет статистика заболеваний после вакцинации», — сказал вирусолог.

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