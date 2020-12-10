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В России за сутки умерли 562 пациента с коронавирусом

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В России за последние сутки умерли 562 пациента с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в четверг, 10 декабря.

562
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Всего с начала пандемии в России скончались 45 280 инфицированных.

Кроме того, за последние 24 часа в стране зафиксировано 27 927 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных достигло 2 569 126.

В мире число умерших от коронавируса достигло 1,54 миллиона человек, выздоровели более 44,1 миллиона инфицированных. В среду, 9 декабря, в США были зарегистрированы рекордные 3 054 летальных исхода в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

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