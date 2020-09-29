18 депутатов Госдумы госпитализировали с коронавирусом

К настоящему моменту 18 депутатов Госдумы были госпитализированы с коронавирусом, 60 парламентариев уже переболели COVID-19, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его цитирует Telegram-канал LIFE SHOT во вторник, 29 сентября.

«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом. Сегодня 18 депутатов», — сказал он.

По словам спикера, в связи с распространением коронавирусной инфекции Госдума частично переходит на удаленный режим работы. График посещений пленарных заседаний будет составляться для каждого парламентария.

Ранее в сентябре Володин заявил, что депутаты испытают российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре «Вектор». По словам Володина, он тоже планирует сделать прививку.

С начала пандемии коронавиурус был выявлен у депутатов Оксаны Пушкиной, Леонида Калашникова, Дмитрия Новикова, Дмитрия Ионина и Светланы Максимовой.

В России за сутки зафиксировали 8232 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах.