Депутат Госдумы заразился коронаирусом

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») заразился коронавирусом. Об этом он заявил ТАСС в пятницу, 5 июня.

«Подтвердился коронавирус. Я в 24-й больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации», — сказал депутат. Он отметил, что чувствует себя нормально, из симптомов коронавируса жалуется только на кашель. Последний раз Ионин контактировал с коллегами 27 мая, в день пленарного заседания Госдумы.

Вместе с тем, несмотря на отсутствие жалоб, у депутата диагностировали одностороннюю пневмонию и поражение 5 процентов легочной ткани. «Самый легкий вариант коронавируса. Амбулаторное лечение на дому с ежедневным посещением врача», — уточнил Ионин.

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