Депутат Госдумы прикинулся беременным коронавирусом на видео

Депутат государственной Думы и помощник от Ставрополья Михаил Кузьмин прикинулся беременным коронавирусом. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Hue».

Кузьмин снял видео и выложил его на свою страницу в Instagram. На кадрах видно, как он изображает беременность. «Похоже, в меня серьезно вирус проник. И он развивается. Постарайтесь не допускать проникновения вируса в свой организм», — произнес депутат, стоя перед камерой.

Однако подписчики раскритиковали его действия в комментариях, после чего Кузьмин удалил запись со своей страницы.

Оказалось, депутату дважды делали анализ после подозрения на коронавирус, из-за чего не пускали на депутатские заседания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!