Эпидемиолог назвал условие повторного заражения коронавирусом

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян назвал условие повторного заражения коронавирусом в беседе с телеканалом «Звезда».

«Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или проведенной вакцинации», — отметил он. По словам специалиста, в его практике таких случаев пока не было, однако теоретически это возможно при условии дефектности иммунного ответа в организме переболевшего человека.

Тотолян добавил, что наиболее серьезные иммунодефицитные состояния носят врожденный характер, клинически проявляться они могут в разном возрасте.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о разнице между повторным заражением коронавирусом и рецидивом. По словам эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, факт повторного заражения подтверждается при исследовании геномов выделенных вирусов.

Он уточнил, что рецидив выявляется по состоянию иммунной системы в период повторной встречи с возбудителем вируса. Специалисты проверяют наличие иммунодефицита и изучают количество вируса, попавшего в организм. Лебедев добавил, что наличие антител позволяет выявить факт заражения. Но они не всегда означают иммунитет к инфекции.