Доктор Мясников высмеял депутата за идею запретить полеты из России за рубеж

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников раскритиковал идею приостановить авиасообщение России со всеми странами мира. В Telegram-канале он объяснил свое возмущение предложением депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева.

«Депутатам Госдумы надо как-то вникать в вопрос, который они предлагают решать тем или иным способом. Учителя к ним приставлять, что ли. А то вот очередного понесло», — высмеял доктор члена нижней палаты парламента.

По мнению специалиста, Сухареву нужно было поговорить с врачами и узнать, как мутируют вирусы и насколько это опасно, прежде чем выступать с идеей запретить полеты за рубеж. «Это выглядит либо как полная неграмотность, либо как пиар», — охарактеризовал Мясников действия парламентария.

Ранее депутат Иван Сухарев выступил за повторную приостановку авиасообщения со всеми странами. По его словам, это необходимо на фоне выявления нового штамма COVID-19 в Великобритании. С таким предложением он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что ни одна из мутаций, найденных в России, не связана с изменением свойств вируса. На данный момент британский штамм выявлен у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Более 20 стран мира, в том числе Россия, уже объявили о приостановке полетов в Великобританию.