Мясников назвал бессмысленным закрытие границ из-за нового типа коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным закрытие границ с Великобританией из-за обнаруженного на ее территории нового, более заразного типа коронавируса. Об этом он порассуждал в Telegram-канале.

По словам доктора, инфекция мутировала с самого начала пандемии. Так, первоначальный уханьский коронавирус оказался вытеснен мутациями G614 и D614, которые летом распространились по южной Европе и другим регионам. В результате изменений патоген стал более заразным, но менее смертельным.

Мутация, найденная в Соединенным Королевстве, на самом деле известна специалистам с сентября, подчеркнул Мясников. «А это обозначает, что эта мутация за три месяца давно уже вышла за пределы Англии. Более того, то, что ее обнаружили в Англии не значит, что мутация произошла именно там! Британские ученые — молодцы, обнаружили, но где гарантия того, что ее туда в августе не завезли, например, из Индии?!» — задался вопросом врач. В связи с этим закрывать границу и ограничивать транспортное сообщение с Лондоном не имеет никакого смысла, подытожил он.

Телеведущий добавил, что главное для мутировавших вирусов — их прежняя уязвимость перед вакцинами. Пока же все препараты, разработанные на основе генома уханьского вируса, показывают эффективность и на всех измененных типах патогена.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. Позднее в Нидерландах, Дании, Австралии, Италии и ЮАР обнаружили ту же мутацию инфекции. Специалисты напомнили, что говорить о его большей опасности пока нельзя. Кроме того, нет никаких доказательств того, что мутация вируса по-другому реагирует на вакцину.