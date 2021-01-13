Доктор Мясников засомневался в естественном происхождении коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников засомневался в естественном происхождении коронавируса. Об этом он порассуждал в Telegram-канале.

По словам доктора, он всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Однако после оценки развития ситуации в мире у Мясникова оставалось все меньше уверенности в том, что «все идет, согласно законам природы». «Вернись я на девять месяцев назад, я бы и тогда повторил все то же, если бы опирался на данные того времени. А вот зная все, что вижу сегодня, я бы тогда сильно задумался бы: почему? И ответа у меня нет и сегодня», — указал телеведущий.

Так, в марте 2020-го подавляющее большинство ученых, опираясь на привычные правила распространения эпидемий, не прогнозировали такого стремительного и масштабного распространения болезни. Так, напомнил врач, самые пессимистические сценарии предсказывали повторение Гонконгского гриппа 1950-х.

Тем не менее правы оказались те эксперты, которые предупреждали о непредсказуемости вируса. «Почему все пошло не так? Почему полыхнуло почти одновременно в разных местах мира? Ведь до сих пор все эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения. Включая и предыдущие вспышки коронавирусных пневмоний», — задался вопросом врач.

Также он обратил внимание на то, что «артподготовка мировых СМИ шла впереди последующих событий». «Это все, конечно фантазии, но терзают меня "смутные сомнения"», — резюмировал Мясников.

В ноябре 2020-го врач утверждал, что не верит в искусственное происхождение COVID-19. «Мы видим, что на 75 процентов он похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку», — заметил он. Специалист также отметил, что низкая смертность свидетельствует о том, что вирус не является искусственно созданным биологическим оружием.