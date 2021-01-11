Доктор Мясников оценил опасность «британского варианта» коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность нового «британского варианта» коронавируса. Своими размышлениями на эту тему он поделился в личном Telegram-канале.

Мясников удивился, что предыдущие мутации коронавируса прошли незамеченными, хотя они давно вытеснили первоначальный «уханьский» вирус. Кроме того, прежние варианты тоже были более заразны, чем стандартный COVID-19, первый случай заражения которым был зафиксирован в Китае в 2019 году.

«Мутации будут и далее. Но все они не приводят к более тяжелым формам болезни и на них всех действует вакцина. Ну а что более быстрое распространение... Вы что, еще не поняли, что так или иначе переболеет около половины населения Земли? Раньше или позже» — предрек врач.

Доктор добавил, что главное предназначение вакцины — уберечь пожилых, больных и медиков. По его словам, сам по себе COVID-19 не страшен, однако его последствия в виде тяжелой вирусной пневмонии опасны, но и они могут быть предотвращены вакциной.

«Успеем мы, люди, вакцинацией покрыть достаточный процент населения планеты до того, как коронавирус это сделает сам, — большой вопрос», — заключил медик.

Ранее Мясников развеял популярные слухи о вакцинации. В частности, врач назвал очевидной глупостью и бредом возможность чипирования через ввод препарата от коронавируса. Кроме того, Мясников опроверг слухи о бесплодии после вакцинации.